Mehr Selbstbewusstsein und Selbstliebe mit Musik? So geht's!

Musik ist nicht immer gleich Musik. Es gibt Songs, in denen so viel Power steckt, dass sie diese Kraft scheinbar auf uns abfärben und motivieren können. Ob du es glaubst oder nicht: Selbstliebe kann man mit ein paar wenigen Regeln lernen – und das ist super wichtig! Wenn du deine innere Power findest, wirst du nämlich auch automatisch selbstbewusster. Auch für Stars wie Taylor Swift, Ariana Grande, Demi Lovato und Co. ist Girl-Power und Self-Love ein wichtiges Thema. Ihr sucht nach dem perfekten Soundtrack, um euch selbst zu feiern und wie König*innen der Welt zu fühlen? Hier kommen unsere Top-25-Songs für mehr Selbstliebe und Selbstbewusstsein.

"God is a Woman" – Ariana Grande

Um ehrlich zu sein, fühlen wir uns bei jedem Song von Ariana Grande stark und unschlagbar. Ihr Song "God is a Woman" sollte jedoch das Motto jedes Girls sein: "Wenn alles gesagt und getan wurde, wirst du glauben, dass Gott eine Frau ist." Ari meint es zwar auf eine zweideutige Art und Weise, ABER das gilt auch für jeden anderen Moment eures Lebens. Beweist den Menschen da draußen, wie viel Power in euch steckt und erweckt eure innere Göttin.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Who Says" – Selena Gomez & The Scene

"Wer sagt, dass du nicht perfekt bist? Wer sagt, dass du es nicht wert bist" sing Selena Gomez in ihrem Klassiker "Who Says" und beweist damit, dass es egal ist, was alle anderen sagen. Hauptsache du liebst dich selbst.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"bad guy" – Billie Eilish

In diesem Song beweist Billie Eilish, dass ihr euch von niemandem einschüchtern lassen solltet, weil ihr selbst ein "bad guy" seid.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"The Man" – Tayor Swift

Mit "The Man" liefert Taylor Swift einen absoluten Girl-Power-Song. Im Songtext verarbeitet die Sängerin die unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen und fragt sich: "Ich wundere mich, ob ich schneller ans Ziel kommen würde, wenn ich ein Mann wäre?" Eine starke Ansage für mehr Gleichberechtigung.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Confident" – Demi Lovato

Wie der Songtitel schon verrät, geht es in diesem Demi Lovato Song um Selbstbewusstsein. "Du sagst, ich sei kompliziert, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Aber du hast mich unterschätzt. Was ist falsch daran selbstbewusst zu sein?" NICHTS! Lasst euch von keinem einreden, euer Selbstbewusstsein sei eine Schwäche. Das machen nur Leute, die Angst vor eurer Stärke haben.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Power" – Little Mix

Little Mix sind Girl-Power als Band verpackt. No joke, egal welches Album ihr hört, ihr werdet euch gleich besser fühlen. In "Power" sagen sie jedoch, was wir uns alle öfter sagen sollten: "Ich habe die Kraft" – für alles.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Mother's Daughter" – Miley Cyrus

"Meine Mama hat mir immer gesagt, dass ich es schaffen werde, also habe ich es geschafft", gesteht Miley Cyrus in "Mothers Daughter" ihrer Hymne an die Freiheit und daran, dass wir all unsere Träume erreichen können, wenn wir es wollen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Good as Hell" – Lizzo

Eigentlich könnt ihr jeden Song von Lizzo hören und fühlt euch danach gleich voll Power. Sie ist der Inbegriff von Selbstliebe, aber "Good as Hell" lieben wir besonders, denn dort singt sie folgende Zeilen: "Du weißt, dass du ein Star bist. Du kannst den Himmel berühren. Ich weiß, dass es hart ist, aber du musst es versuchen." Also, glaubt an euch!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Wannabe" – Spice Girls

Old but Gold. Dieser Song löst in fast jedem pure Happiness aus. Die Messages: Niemand sollte eure kostbare Zeit verschwenden. Ihr sagt, wo es langgeht und lasst euch nie an der Nase rumführen. Nicht nur ein Song für Girl-Power, sondern auch eine Hymne für eure BFFs.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Me Too" – Megan Trainor

Der Song strahlt nur so vor Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Sie beginnt in den Lyrics gleich mit einer Sache, die wir alle öfter tun sollten: Uns selbst sagen, wie toll wir eigentlich sind! Denn um wirklich glücklich zu sein, müsst ihr zuerst euch selbst lieben.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Beautiful" – Christina Aguilera

Und wo wir schon beim Thema "sich selbst lieben" sind, darf ein Klassiker natürlich nicht fehlen: "Beautiful" von Christina Aguilera. "Ich bin schön, ganz egal, was andere sagen. Worte können mich nicht runterziehen" – und auch ihr solltet euch niemals von der Meinung anderer beeinflussen lassen. Mobbing und Hate sagen nämlich immer mehr über die Person selbst, als über euch aus.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Stronger" – Britney Spears

Wo wir bei Klassikern sind, gleich noch ein All-Time-Favorite und die Lyrics von Britney Spears haben es in sich: "Von heute an bin ich nicht mehr dein Eigentum. Du glaubst vielleicht, dass ich es alleine nicht schaffe, aber ich bin heute schon stärker als gestern. Ab jetzt gibt es nur noch meinen Weg." Selbstbewusstsein ist ein ständiger Prozess und ihr werdet mit jedem Tag stärker, vergesst das nie!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"New Rules" – Dua Lipa

Wir lieben die Attitude von Dua Lipa! Mit "New Rules" hat die Sängerin ihren großen Durchbruch gefeiert und gleich mal eine Ansage gemacht: "Ich habe neue Regeln, ich zähle sie." Egal ob in Beziehungen, Freundschaften oder sonst im Leben – ihr stellt eure eigenen Regeln auf und die darf keiner einfach so brechen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Run the World (Girls)" – Beyoncé

Mit dem Track lieferte Beyoncé die Hymne für Girl-Power. Mehr müssen wir dazu eigentlich nicht sagen, der Song spricht für sich.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Most Girls" – Hailee Steinfeld

In ihrem Song "Most Girls" spricht Hailee Steinfeld ein wichtiges Thema an: Wir sind alle unterschiedlich, genau das ist toll und macht jeden von uns besonders. "Du weißt, dass du dich an manchen Tagen sehr wohl in deiner Haut fühlst, aber es ist okay, wenn du den Körper verändern möchtest, in den du geboren wurdest. Du siehst nämlich am besten aus, wenn du dich wie eine verdammte Königin fühlst", heißt es in den Lyrics. Ihr habt selbst in der Hand, wie ihr euch fühlen wollt. Euer Körper, eure Regeln, euer Style.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Scars To Your Beautiful" – Alessia Cara

Und auch dieser Song von Alessia Cara feiert die Unterschiede. "Du solltest wissen, dass du wunderschön bist, so wie du bist. Du musst nicht an dir verändern, die Welt könnte ihr Herz verändern", singt sie im Refrain und bringt damit eine wichtige Erweiterung zum Track von Hailee Steinfeld: Du solltest niemals etwas an dir verändern, nur weil andere es wollen oder versuchen dir einzureden, dass es anders besser sei.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Firework" – Katy Perry

"Baby du bist ein Feuerwerk. Zeig ihnen, was du wert bist", fordert Katy Perry. In ihrem Track "Firework" sing sie Sängerin davon, dass jeder Mensch ein Original und unersetzlich ist. Also solltest du dich niemals überflüssig fühlen, du bist wertvoll, also zeig allen, welches schillernde Feuerwerk in dir steckt.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"I Will Survive" – Gloria Gaynor

Ihr steckt in einer harten Zeit? Dann schmeißt den Track an und lasst euch von Gloria Gaynor um die Ohren brüllen, dass ihr das schaffen werdet – auch, wenn ihr zuerst noch etwas ängstlich seid. Das vergesst ihr nach dem Klassiker schnell, promise.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Born This Way" – Lady Gaga

"Ich bin schön auf meine Weise, denn Gott macht keine Fehler. Ich bin auf den richtigen Weg, Baby, denn ich bin so geboren." In diesen Lyrics fordert Lady Gaga ALLE MENSCHEN dazu auf, sich selbst zu feiern. Egal wer sie sind, wen sie lieben oder was sie feiern. We <3 Pride.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Bodack Yellow" – Cardi B

Du willst dich wie ein Boss-Babe fühlen? Dann hat Cardi B die richtigen Worte für dich. In dem Song singt sie davon, dass man alles erreichen kann – egal, wer sich in deinen Weg stellt. Das Leben ist zu kurz für Hater und Neider.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Boss Bitch" – Doja Cat

"Ich bin der ganze Kuchen und die Kirsche auf der Torte." Diese Zeile von Doja Cat solltet ihr euch merken und euch nicht mit weniger zufriedengeben. Ihr seid stark und in euch steckt alles, was ihr braucht, um ein Boss zu sein.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Kings & Queens" – Ava Max

"An alle Queens, die sich alleine durchkämpfen: Baby, du tanzt nicht alleine." Du fühlst dich alleine? Dann hör diesen Track und du wirst merken, dass es vielen Menschen so geht wie dir. Schöpfe daraus neue Kraft und lass dir von niemandem einreden, dass du "gerettet" werden musst. Dein Feuer steckt in dir!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"How You Like That" – BLACKPINK

BLACKPINK sind badass! Mit ihren Songs wollen sie Stärke versprühen und ihren Fans ein gutes Gefühl geben. In "How You Like That" singen sie davon, eine toxische Beziehung zu verlassen, weil sie sich nicht mehr kontrollieren lassen wollen. Den Rest wird Karma dann schon regeln.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Girl on Fire" – Alicia Keys

Dieses Girl ist on fire – damit mein Alicia Keys jeden einzelnen von euch und will euch sagen, dass ihr bitte niemals aufgeben sollt.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"Girls Like Us" – Zoe Wees

Mit ihrem Track "Girls Like Us" liefert Zoe Wees einen krassen Girl-Power-Track. Den auch Stars plagen manchmal Selbstzweifel. Auf Instagram verrät sie: "Mit diesem Song habe ich angefangen, mich mehr durch die Augen von den Menschen zu sehen, die mich lieben." Und genau so solltet ihr auch mit euch selbst sprechen. Als würdet ihr gerade mit einer Person reden, die ihr liebt.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->