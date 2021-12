Britney Spears: Schock-Diät

Britney Spears beunruhigt mit Fasten-Aktion

Es gibt Frühstück, das dich krank macht. Es gibt auch bestimmte Lebensmittel, die dein Leben verkürzen, wie Studien bereits feststellten.

Auch interessant:

Aber um solche Dinge scheint sich Superstar Britney Spears keine Sorgen machen zu müssen – sie entschied sich nämlich kürzlich dafür, einfach mal vier Tage lang gar nichts zu essen! In einem Insta-Post schreibt die Sängerin, dass sie einmal sogar vier Tage am Stück nichts gegessen hat, nicht einmal Snacks! „Ich gebe zu, dass ich extrem hungrig war am Ende, aber ich habe so ein krasses High empfunden ohne Essen!“, schreibt sie in ihrem Post. Ehm, okay. „Ich mache keine Werbung für Hunger“, stellt sie klar, „sondern für Erkenntnis!“ Nicht nur wir sind ein wenig über ihre Aussagen gestolpert …

Die aktuell erfolgreichsten Musik-Stars der Welt

Fans sind nicht begeistert von Britneys Aktion

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Die Fan-Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Manche sind einfach froh, dass nun endlich die wahre Britney auf Instagram schreibt und nicht eine, die von anderen Menschen kontrolliert wird. Andere sind besorgt um den Star – und um Fans, die ihren Appell ans Fasten sehr ernst nehmen. „Oh mein Gott. Bitte sende nicht solche Botschaften in die Welt“, schreibt ein besorgter Fan, „Jedes Mädchen, dass sich das anschaut, wird denken, sie müsse 4 Tage hungern.“

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->