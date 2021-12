Die 6 krassesten Dinge, die Stars für ihre Rolle taten

Im Film „Jobs“ spielt Ashton Kutcher die Titelrolle Steve Jobs, einen der Köpfe hinter der Mega-Marke Apple. Der Schauspieler nahm seine Rolle so ernährte, wie der Unternehmer es getan haben soll. Und das bedeutete, ein reiner „Fruchtarier“ zu sein, sich also ausschließlich von Früchten zu ernähren! Wir wissen nicht, wie der Körper von Steve Jobs damals auf diese Ernährungsweise reagierte, doch Kutchers Körper kam definitiv nicht damit klar. Er hatte gleich zweimal eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und wurde mehrfach ins Krankenhaus eingeliefert! Seine Frau, Mila Kunis, fasste seine Entscheidungen in einem Satz zusammen: „Er war so bescheuert. Er hat zeitweise nur Trauben gegessen. Es war wirklich dumm!“ 😆