Krasse Dinge, die Stars für ihre Rolle taten: Robert Pattinson

Wir kennen und lieben Robert Pattinson als tragischen Edward Cullen aus „Twilight“ – auch, wenn er sicher gerne hätte, dass wir seine Rolle darin vergessen würden. Schließlich hat er inzwischen eine ganze Menge an anderen (und seiner Meinung nach besseren) Filmen abgedreht. Und dafür bedeutend schlimmeres machen müssen, als eine heiße Knutsch-Action mit Ex-Freundin Kirsten Stewart! Für den Film „Little Ashes“ masturbierte der Star vor laufender Kamera – bis zum Ende. Auf die Frage hin, warum er es nicht einfach gefaked habe, antwortete der Schauspieler ziemlich pragmatisch: „Das funktioniert einfach nicht, also habe ich mich vor der Kamera befriedigt.“ Fair enough!