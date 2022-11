Krasse Dinge, die Stars für ihre Rolle taten: Jamie Foxx

Im Film „Ray“ spielte Jamie Foxx die titelgebende Rolle des Musikers Ray Charles. Besagter Musiker war bekanntermaßen blind – was den Schauspieler nicht davon abhielt, sich die Rolle zu schnappen! Um sich zumindest einigermaßen in die Haut von Charles hineindenken zu können, griff Foxx zu ziemlich krassen Mitteln. Er trug eine Prothese über den Augenlidern, damit diese für 14 Stunden an Filmtagen geschlossen blieben! 😨 Wie er damals der New York Times erzählte, litt er in den ersten zwei Wochen vom Dreh unter regelmäßigen Panikattacken, bis er sich an das „unangenehme, klaustrophobische Gefühl“ gewöhnt hatte. Seine Kolleg*innen gewöhnten sich offenbar nicht an seinen Zustand, denn sie ließen ihn regelmäßigen nach dem Mittagessen allein am Tisch sitzen, weil sie dachten, er käme klar. Wow, krasser Einsatz von seiner Seite!