Krasse Dinge, die Stars für ihre Rolle taten: Joaquin Phoenix

Bevor er durch seine Rolle des „Joker“ mediale Aufmerksamkeit auf sich lenkte, war Schauspieler Joaquin Phoenix bereits vielen Fans durch eine ganz andere Rolle bekannt, in die er mit Anlauf hineintauchte: Als Johnny Cash in „Walk the Line“ verdrehte er allen Zuschauer*innen den Kopf! Dabei gab er sich krass für die Rolle auf, wie er später in einem Interview erzählte. „Ich gebe mein Leben auf, wenn ich arbeite. Ich trage nicht die Kleidung und höre nicht die Musik, die mich ausmacht. Ich kommuniziere nicht mit Freund*innen und Familie. Das hört sich hart an, aber der Weg dorthin ist das eigentlich Harte.“ Heftig, wir mögen uns gar nicht vorstellen, in welchem Zustand er war, als er sich auf „Joker“ vorbereitet hat!