Krasse Dinge, die Stars für ihre Rolle taten: Leonardo DiCaprio

Der Film „The Revenant – Der Rückkehrer“ war für niemanden ein Zuckerschlecken, wie Crew-Mitglied Alejandro González Iñárritu in einem Interview verriet. Genauer war es „die Hölle auf Erden“. Absurd kalte Temperaturen, ein explodierendes Budget auf der Suche nach einem Ort, an dem genug Schnee liegt und fliehende Crew-Mitglieder, die dem Wahnsinn nicht mehr beiwohnen wollten. Schauspieler Leonardo DiCaprio bestätigte in einem Interview, dass er „unzählige Male an sein körperliches und seelisches Limit“ gestoßen sei. Der Mega-Star musste einmal sogar im Kadaver eines Tieres übernachten und rohes Bison-Fleisch essen (und das als Vegetarier!). WTF? Dem Kältetod näher als dem Leben, waren sicher alle Beteiligten froh, als der Film endlich im Kasten war. DiCaprio durfte sich sogar über einen Oscar freuen. Yeahy?

