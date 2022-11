Krasse Dinge, die Stars für ihre Rolle taten: Lady Gaga

Lady Gaga hat schon mehrfach bewiesen, dass sie nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin enorm talentiert ist. Für „House of Gucci“ schlüpfte sie in die Rolle der Italienerin Patrizia Reggiani, die ihren Ex-Mann Maurizio Gucci von einem Auftragsmörder ermorden ließ. Um den italienischen Akzent von Reggiani glaubhaft darbieten zu können, „lebte“ die Schauspielerin eineinhalb Jahre (!) ausschließlich wie die Italienerin. „Ich will ehrlich und transparent sein“, so Gaga in einem Interview mit der British Vogue, „ich lebte als [Reggiani] für eineinhalb Jahre und ich sprach mit ihrem Akzent für neun Monate davon. Fern der Kamera. Ich unterbrach es nie. Ich blieb bei ihr.“ Wow! Kritiker*innen sind sich dennoch uneins, ob ihr Akzent wirklich glaubhaft ist oder nicht doch eher russisch klingt. So oder so eine Menge Einsatz!