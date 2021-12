Britney Spears: Ausraster auf Instagram!

Britney Spears überrascht mit Ausraster auf Instagram

Britney Spears hat es endgültig satt und überraschte Fans mit einem Ausraster auf Instagram. Nach dem Vormundschafts-Gewinn eskalierte Britney immer wieder, meistens mit sehr ehrlichen Worten und jetzt sollen Taten folgen.

Die letzten Tage hat sie scheinbar damit verbracht, ihr ganzes Instagram-Profil zu durchforsten und Fotos zu löschen. Nicht irgendwelche Bilder, sondern alle, auf denen ihre Familie zu sehen war. Ein ziemlich drastischer Schritt, der sehr deutlich macht, dass sie wirklich nichts mehr von ihrer Familie hält. Tschüss Lynn, Jamie, Bryan und Jamie-Lynn Spears – Britney braucht und will euch nicht mehr! Bei insgesamt über 2.700 Beiträgen war dieser Lösch-Ausraster sicher ziemlich viel Arbeit. Aber alle Leute mit einer Ex-Beziehung oder Ex-Freundschaft wissen, dass sich so ein radikales Entfernen von Bildern, manchmal sehr befreiend anfühlen kann.

Britney Spears löscht ihre Familie aus dem Leben

Letztendlich ist dieser Ausraster von Britney Spears auf Instagram mehr als verständlich. Erst kürzlich ließ Britney Mutter die Bombe platzen und forderte – nach dem sehr kostspieligen Rechtsstreit, der Britney 13 Jahre lang die Freiheit geraubt hat – noch mehr Geld von ihrer Tochter. Das Aufräumen ihres Instagram-Profils ist sicher nur einer von vielen Schritten, die Wahrheit ans Licht kommen zu lassen und sich wieder freier zu fühlen. Britney Spears meint es übrigens sehr ernst, denn sie soll ihre ganze Familie von ihrer Hochzeit ausgeladen haben. Die Sängerin will bald ihren Verlobten und Langzeitfreund Sam Asghari heiraten. Die Feierlichkeiten sollen jedoch ganz ohne ihre Familie stattfinden. Weder Eltern noch Geschwister sollen auf der Gästeliste stehen. Was lernen wir daraus? Lieber nicht mit Britney "Queen of Pop und Rache" Spears anlegen!

