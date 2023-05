"Bridgerton" - Wichtiges aus "Queen Charlotte" für Staffel 3: Violet Bridgerton möchte will eine neue Liebe finden

Die älteren Damen von "Bridgerton" wurden bisher entweder als Heiratsvermittlerinnen in der High Society oder im Zusammenhang mit ihren Kindern gezeigt. In "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" lernen wir Violet Bridgerton aber von einer anderen Seite kennen. Nachdem sie vor einigen Jahren ihren Mann verloren hat, ist sie nun wieder offen für eine neue Romanze und Liebe. In die Beziehung von Colin und Penelope wird sich die Mutter nicht so stark einmischen, wie bei ihren zwei Kindern davor, denn diese Beziehung entsteht aus einer langjährigen Freundschaft. Violet hat also endlich mal Zeit für sich und die Chance ihre eigene neue Liebe zu finden… 👀