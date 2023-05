"Bridgerton" - Wichtiges aus "Queen Charlotte" für Staffel 3: Eloise ist wie die junge Violet - Das bedeutet es für ihre Geschichte

In "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" lernen wir Violet als junge Frau kennen – und wir merken schnell: So unterschiedlich sind Violet und ihre Tochter Eloise gar nicht. Denn obwohl Violet im Gegensatz zu Eloise die soziale Seite ihres Lebens liebt, ist sie genau wie ihre Tochter ziemlich trotzig und eigensinnig. Violets Mutter war sehr gegen das "Große Experiment", doch Violet war anderer Meinung und widersetzte sich gerne mal den gesellschaftlichen Normen. Dieser Trotz und das Streben nach sozialen Veränderungen hat Violet and Eloise weitergegeben - Staffel 3 von "Bridgerton" wird sich hoffentlich auch auf Eloises Wunsch konzentrieren, die sozialen Normen für Frauen zu ändern.