"Bridgerton" - Wichtiges aus "Queen Charlotte" für Staffel 3: Lady Whistledown veröffentlicht weiterhin

Lady Whistledown spielte in "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" noch keine große Rolle, da Penelope in den jungen Jahren von Queen Charlotte und King George III. noch nicht gelebt hat. Szenen der Königin zur "Bridgerton"-Zeit zeigen aber, dass Lady Whistledown immer noch veröffentlicht wird – und das, trotz ihres großen Streits mit Eloise. Ihrer Freundschaft wird das sicherlich nicht zugutekommen. Penelopes geheime Identität wird bestimmt auch ein Problem, wenn sich in Staffel 3 eine Beziehung zwischen ihr und Colin entwickelt, spätestens dann wird sie ihre Identität als Lady Whistledown wahrscheinlich nicht mehr verbergen können.