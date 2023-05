"Bridgerton": Diese 10 Fakten aus "Queen Charlotte" sind wichtig für Staffel 3!

"Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" hat endlich einige Fragen über die Beziehung der Königin und King George III., die in den ersten beiden "Bridgerton"-Staffeln aufgekommen sind, beantwortet. Auch wird deutlich, wie schwierig ihre Ehe anfangs schon war, aber die Liebe es alles wettmacht. Außerdem ist King George III. nun besser etabliert, weshalb wir damit rechnen können, ihn auch in der dritten Staffel von "Bridgerton" zu sehen. Das ermöglicht, ihn in der Serie nicht nur zu zeigen/erwähnen, wenn es um seine psychische Krankheit geht, sondern auch veranschaulicht werden kann, wie Charlotte wächst und lernt, ihn zu verstehen!