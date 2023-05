"Bridgerton" - Wichtiges aus "Queen Charlotte" für Staffel 3: Die Kinder von Queen Charlotte sind etablierte Charaktere

In "Bridgerton" wurden die Kinder von Queen Charlotte nur selten erwähnt, aber in "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" änderte sich das natürlich. Um die Erbfolge noch mehr abzusichern, müssten die übrigen Kinder der Königin noch heiraten und auch Kinder bekommen. Queen Charlotte drängt sie dazu, in der High Society zu heiraten, sodass sie in der dritten Staffel häufiger bei Veranstaltungen dabei sein könnten – besonders der Prinzregent Prinz George, der eigentlich ja schon der Herrscher von England ist.