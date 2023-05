"Bridgerton" - Wichtiges aus "Queen Charlotte" für Staffel 3: Die zukünftige Queen Victoria existiert

Das "Bridgerton"-Universum erzählt eine fiktive Geschichte, die auf historische Fakten basiert – so wie zum Beispiel Queen Charlotte und King George III. Nach vielen Strapazen kann sich die Königin am Ende der Serie endlich beruhigt zurücklehnen, als eines ihrer Kinder ankündigt, dass es ein Kind erwartet. Die Thronfolge ist also gesichert! Das Kind wird in der Geschichte später als Königin Victoria bekannt sein. Victoria hat nur 24 Jahre nach den ersten Ereignissen von „Bridgerton“, was heißt, dass sie bald als fester Charakter etabliert werden soll – wahrscheinlich schon in Staffel 3. Denn Eloises Staffel soll einen Zeitsprung enthalten und Victoria könnte dann bereits als Königin auftreten. Außerdem könnte sich die Aufmerksamkeit von Queen Charlotte von ihren gesellschaftlichen Pflichten auf die Erziehung ihrer zukünftigen Erbin verlagert.