"Bridgerton" - Wichtiges aus "Queen Charlotte" für Staffel 3: Penelope hat Verbindungen innerhalb des Königshauses

Lady Whistledowns Erfolg basiert auf Penelopes Fähigkeit, Gossip aufzuschnappen. "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" beweist, dass Penelope sogar in der Lage ist, Informationen aus dem königlichen Haushalt zu bekommen. Denn sie berichtete über den Tod der Prinzessin und über die Entschlossenheit der Königin, einen Erben zu finden. Penelope muss also Quellen innerhalb des Schlosses haben – zwar könnte sie einfach nur den Klatsch und Tratsch der Bediensteten aufschnappen, wie sie es bereits in "Bridgerton" getan hat, wahrscheinlicher ist aber eine direkte Quelle. Das macht sie zu einer riesigen Bedrohung für die Königin! Wie Penelope ihre Informationen aus dem Königshaus bekommt, erfahren wir hoffentlich in der dritten Staffel!