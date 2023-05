"Bridgerton" - Wichtiges aus "Queen Charlotte" für Staffel 3: Kate und Anthony sind in den Flitterwochen

Violet erzählt Lady Danbury in "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte", dass Kate und Anthony noch in den Flitterwochen sind. Das wirft natürlich die Frage auf, wie stark die beiden in der dritten Staffel von "Bridgerton"vertreten sein werden. Da Anthony aber das Familienoberhaupt im Bridgerton-Haus ist, können wir davon ausgehen, dass sowohl er als auch Kate in der dritten Staffel und noch länger zu sehen sein werden.