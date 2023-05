"Bridgerton" - Wichtiges aus "Queen Charlotte" für Staffel 3: Brimsley und Reynolds sind nicht zusammen

In "Queen Charlotte" sahen wir eine neue Liebesgeschichte, und zwar zwischen dem Sekretär des Königs, Brimsley und dem Sekretär der Königin, Reynolds. Damit handelt es sich um die erste queere Beziehung im "Bridgerton". Die Strafen, die ihnen drohten, wenn sie entdeckt werden würden, wurden leicht angedeutet. In einer Szene wurden die beiden beim Tanzen gezeigt, bevor der Schnitt auf einen älteren Brimsley fiel, der allein tanzte. Ein Hinweis darauf, dass sie nicht mehr zusammen sind. Hugh Sachs, der Darsteller des älteren Brimsley erzählte kürzlich in einem Interview, dass es eine gelöschte Szene gibt, in der die älteren Versionen von Brimsley und Reynolds aneinander vorbeilaufen, aber nicht miteinander sprechen. Es soll aber "kein giftiger Moment" gewesen sein, aber weil ihre Beziehung damals noch ein verhängnisvolles Vergehen war, konnten sie kein gemeinsames Leben führen. Staffel 3 von "Bridgerton" wird hoffentlich beantworten, wann und wie es bei ihnen auseinander ging…