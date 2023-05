"Bridgerton" - Wichtiges aus "Queen Charlotte" für Staffel 3: Eloise und Penelope streiten immer noch

Am Ende der zweiten Staffel von "Bridgerton" findet Eloise heraus, dass ihre beste Freundin Penelope Lady Whistledown ist. Eloise fühlt sich hintergangen, schließlich hatten sich die Veröffentlichungen große Auswirkungen auf ihre Familie – nie wieder will sie mit Penelope sprechen. In "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" erzählt Violet, dass Eloise im Haus herum stampfen und sich immer noch mit Penelope streiten würde. Der Streit ist also offensichtlich schlimmer, als wir vorher vielleicht gedacht haben, denn sogar Violet weiß davon! Die Streitigkeiten zwischen den ehemals besten Freundinnen werden in der dritten Staffel von "Bridgerton" ein großes Thema sein - die "Queen Charlotte"-Serie hat nur nochmal bestätigt, wie schwerwiegend der Streit wirklich ist!