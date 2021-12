"Bridgerton"-Produzentin lässt Staffel-Bombe platzen!

„Bridgerton“ soll acht Staffeln bekommen

„Bridgerton“-Fans haben den dramatischen Ausstieg von Serien-Liebling Regé-Jean Page noch immer nicht ganz überwunden – doch immerhin gibt es für alle Anhänger*innen der Netflix-Serie nun sehr gute Nachrichten!

Während es aktuell gerade einmal ein paar Details zur 2. Staffel von „Bridgerton“ gibt, hat die Produzentin der Serie, Shonda Rhimes, in einem Interview mit Adweek nun die Bombe platzen lassen: Es soll ganze acht Staffeln der Hit-Serie geben! 😲 Woat?! Damit wäre „Bridgerton“ die bisher am längsten laufende Serie bei Netflix! Nicht einmal Hit-Serien, wie „Orange Is The New Black“ oder “Stranger Things”, haben diese Ehre erhalten. Allzu überraschend ist die Aussage von Rhimes allerdings für Kenner*innen der Buchreihe allerdings nicht.

„Bridgerton“ beruht auf acht Büchern

Denn die beliebte Netflix-Hit-Serie beruht auf der Buchreihe der Autorin Julia Quinn. Und diese Buchreihe umfasst tatsächlich ganze acht Bücher! Es war also nur logisch, dass man auch acht Staffeln anpeile, so Rhimes im Interview. Für Netflix sei dies allerdings Neuland: „Ein Teil der Umstellung bei Netflix ist die Vorstellung, dass sie so etwas eigentlich nicht machen. Ich würde sagen: ‚Also, wir machen einfach acht Staffeln davon‘ Für mich klingen acht Staffeln mit acht Episoden nicht nach viel! […] Aber das ist einfach nicht die Art und Weise, wie sie die Dinge anordnen.“ Tatsächlich ist bisher nur sicher, dass es eine dritte und vierte Staffel von „Bridgerton“ geben wird. Ob und wann Netflix das Go für die restlichen vier Staffeln gibt, hängt sicherlich auch davon ab, wie gut die Quoten sind. Also, liebe „Bridgerton“-Fans: Immer schön bingen!

