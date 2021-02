Sind Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page ein Paar?

Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page, die in "Bridgerton" (hier findest du ein paar richtige Serien-Fails) Daphne Bridgerton und den Duke of Hastings spielen, bringen das Verliebt sein in ihren Rollen so gut rüber, dass man glatt denken könnte, sie wären auch im echten Leben ein Paar. Viele Fans der Serie spekulieren deshalb auf den Social Media Plattformen schon, dass es auch wirklich so ist. In einem Interview mit dem You Magazine verriet Phoebe Dynevor, was wirklich zwischen den beiden läuft….

Phoebe Dynevor spricht über die Spekulationen

In dem Interview erzählt Phoebe Dynevor nicht nur, wie sie sich seit ihrem Erfolg als Daphne Bridgerton fühlt (Netflix stellte mit der Serie einen neuen Rekord auf), sondern bringt auch Licht ins Dunkle, was die Gerüchte und Spekulationen um sie und Regé-Jean Page angeht. "Ich wünschte ich könnte sagen, dass da wirklich etwas zwischen uns ist, aber es war immer strikt professionell zwischen uns", erklärt die Schauspielerin und nennt auch den Grund dafür: "Es lag so viel Druck auf uns alles richtig zu machen, dass es immer nur um die Arbeit ging. Wir haben eine professionelle Arbeitsbeziehung und ich bin eigentlich sehr froh darüber, denn es wäre viel komplizierter, wenn da noch mehr draus geworden wäre." Es scheint also fast schon sicher zu sein, dass eine Beziehung von Daphne und dem Duke im echten Leben niemals zustande kommen wird….

