Netflix-Serie "Bridgerton" überzeugt weltweit

Mit dem beliebtesten Film weltweit konnte Disney+ vor Kurzem erst Netflix schlagen. Doch bei den Serien liegt Netflix jetzt ganz vorne, denn mit der Serie "Bridgerton" hat der Streaming-Dienst den bisher größten Hit gelandet. Die Drama-Serie wurde in den ersten 28 Tagen von 82 Millionen Haushalten angeschaut! Damit stellt "Bridgerton" einen neuen Rekord auf. Außerdem war die Serie, mit Ausnahme von Japan, überall in den Top 10 auf der Streaming-Plattform und in 83 Ländern schaffte sie es sogar auf Platz 1! Damit kann sich "Bridgerton" jetzt mit in die Liste der beliebtesten Serien und Filme auf Netflix eintragen. Doch was macht die Serie so besonders?

Darum geht’s in "Bridgerton"

Die Drama-Serie "Bridgerton" basiert auf den gleichnamigen Romanen der Amerikanerin Julia Quinn. Sie spielt im Jahre 1813 in London in der Welt der Recency London High Society. In der ersten Staffel, die aus acht Folgen besteht, startet die Ballsaison und eine der Debütantinnen, Daphne Bridgerton, begeistert die ganze High Society. Ein Klatschblatt gibt jedoch den Ton an und deckt natürlich den einen oder anderen Skandal auf, um die komplette Gesellschaft aufzumischen. Als Daphne Bridgerton dann einen besonderen Handel mit Herzog Hastings schließt, kommt plötzlich alles ganz anders als zuerst gedacht. Letzte Woche hat Netflix schon Staffel 2 von "Bridgerton" bestätigt. Nach so einem riesigen Erfolg ist das auch kein Wunder! Wir freuen uns schon darauf!

