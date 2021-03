Der Star aus „Bridgerton“, Regé-Jean Page, kann sich gerade über fehlende Aufträge und heiße Serien-Deals kaum beschweren. Schon „Bridgerton“ ist die größte Netflix-Serie ever! Und das, obwohl (oder vielleicht gerade weil) die Serie es mit den Fakten nicht so genau nimmt! Hier hat Page schon einmal die Hauptrolle für sich gesichert und die Herzen der Fans im Sturm erobert – und nun hat der Schauspieler eine weitere Netflix-Produktion an Land gezogen! Die soll mal einfach der teuerste Netflix-Film aller Zeiten sein! Es ist ja nicht so, als würde der Star am Hungertuch nagen. Er gehört inzwischen definitiv zu den größten Netflix-Millionär*innen! Wer die anderen sind? Finde es selbst heraus, in unserer Galerie!

Das sind die größten Netflix-Millionäre

Regé-Jean Page spielt mit bei „The Gray Man“

Netflix war nicht geizig, was berühmte und unfassbar talentierte Schauspieler*innen angeht, wenn man sich den Cast von „The Gray Man“ ansieht! Neben Page spielen bekannte Gesichter, wie Ryan Gosling, Chris Evans, Ana De Armas und Alfre Woodard mit. Wow! Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat beginnen, gedreht wird in Los Angeles. Worum geht’s in diesem superteuren Film eigentlich? Bekannt ist, dass Gosling die Hauptrolle spielt. Im Film ist er ein Auftragskiller und ehemaliger CIA-Agent, der von einem ehemaligen Kollegen (gespielt von Evans) bei der CIA gejagt wird. Klingt nach einem actionlastigen Film, nice!

Regé-Jean Page erobert Hollywood

Das ist nicht die einzige Rolle, die sich der „Bridgerton“-Schauspieler an den Nagel gerissen hat! Auch der Film „Dungeons & Dragons“, der auf der bekannten Spielreihe basiert, darf sich über den Schauspieler freuen! An der Seite von Hugh Grant und Michelle Rodriguez wird Page in diesem Film sogar die Hauptrolle übernehmen! Bei diesem Film ist noch nichts über den Inhalt bekannt. Geht man allerdings von dem Inspirationsmaterial aus, dürfen sich Fans wohl auf epische Kämpfe, Magie und Elfen, Orks und – natürlich – Drachen freuen!