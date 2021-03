"Riverdale": Warum kommt diese Woche keine neue Folge?

"Riverdale": Diese Woche gibt's keine neue Folge

Aktuell können wir uns auf Netflix jede Woche über eine neue Folge "Riverdale" freuen. Diese Woche wird es jedoch eine Pause in Staffel 5 geben. Und es wird nicht die Letzte sein. Denn schon jetzt ist klar, dass in der Mitte von Staffel 5 eine fette Pause für "Riverdale" geplant ist, in der es keine neuen Folgen geben wird – für mehrere Monate! Wir können euch beruhigen: Die aktuelle Pause geht wirklich nur eine Woche. Der Sender hat den Ausfall von "Riverdale" bisher nicht genauer kommentiert, aber es gibt zwei Theorien, die möglich wären …

>>> GALERIE: DIE BESTEN NETFLIX-SERIEN

Pause in Staffel 5 wegen Corona?

Wegen der Corona-Pandemie gab es immer wieder Verzögerungen und Drehpausen am Set von "Riverdale". Staffel 4 musste wegen eines Lockdowns überraschend nach Folge 19 beendet werden, obwohl eine Riverdale-Staffel für gewöhnlich 22 Folgen hat. Statt Oktober 2020 erschien "Riverdale" Staffel 5 erst im Januar 2021 wegen diverser Verzögerungen durch Corona. Der Zeitplan der beliebten Serie hat sich extrem verschoben und es könnte sein, dass die Pause schlichtweg notwendig ist, um noch an der Nachbearbeitung zu feilen. Aber, es gibt noch eine andere Theorie, die Fans entdeckt haben …

"Riverdale": Diese Woche jährt sich der Tod von Luke Perry

Die neue Folge würde in Amerika am 3. März im TV ausgestrahlt. Vor genau zwei Jahren erreichte uns am 4. März 2019 die Schock-Nachricht: "Riverdale"-Star Luke Perry ist tot. Bis heute trauern die Stars der Serie um ihren verstorbenen Kollegen und einige Fans glauben, dass sein Todestag auch ein Grund für die Pause sein könnte. Wir sind uns ziemlich sicher, dass der "Riverdale"-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa noch etwas dazu posten wird, wir halten euch auf dem Laufenden. Die neue Folge von "Riverdale" gibt es dann am 10. März in Amerika und am 11. März bei uns auf Netflix.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->