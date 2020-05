„Riverdale“: Staffel 5 erst in 2021

Das Corona-Virus brachte "Riverdale"-Drehpläne durcheinander

Das Corona-Virus bringt die Ablaufpläne von zahlreichen Netflix-Produktionen so richtig durcheinander. Auch „Riverdale“ musste die Dreharbeiten wegen Corona stoppen. Es herrschte erstmal Funkstille auf Netflix und viele Fans fragten sich: Wann geht es mit dem Staffel-Finale der 4. Staffel von „Riverdale“ weiter? Wegen Corona erschienen ersteinmal keine neuen Folgen und schließlich verkündeten die Produzenten auch noch, dass die 4. Staffel von „Riverdale“ nach der 19. Folge beendet ist. Da sich die Darsteller und das gesamte Team in nach wie vor in Quarantäne befinden und noch unklar ist, wann die Crew wieder ans Set zurückkehren kann, gibt es nun traurige Neuigkeiten!

"Riverdale": Staffel 5 um Monate verschoben

Nachdem vergangene Woche die krassen Veränderungen bei „Riverdale“ bestätigt wurden, sind die Fans der erfolgreichen Serie nun noch heißer auf die 5. Staffel! Doch wie es aussieht, werden sie sich noch länger gedulden müssen als sonst. Gewöhnlich erscheinen die neuen „Riverdale“ Staffeln immer im Herbst, doch bei Staffel 5. wird das nicht der Fall sein. Diese wird nämlich erst im Januar 2021 erscheinen, wie TVLine nun berichtete. Zwar wurden die letzten drei Folgen, die eigentlich für Staffel 4 gedacht waren, nun zur 5. Staffel hinzugefügt, doch für die kommende Season ist noch keine einzige Folge abgedreht. Zwar müssen wir uns jetzt noch einige Monate mehr gedulden, die Sicherheit der Crew geht aber natürlich vor. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Dreharbeiten bald wieder aufgenommen werden können.

