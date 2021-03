“Bridgerton” Darstellerin verrät erste Details zur 2. Staffel 🤩

„Bridgerton“ Dreharbeiten zur 2. Staffel sind gestartet

Ende letzten Jahres startete die erste Staffel „Bridgerton“ auf Netflix und brach im Nu alle Rekorde! 🎉 In den ersten vier Wochen schauten unfassbare 82 Millionen Haushalte die Serie. Kurz darauf kündigte Netflix an, dass die Serie um eine zweite Staffel erweitert wird. Die Buchvorlage von Julia Quinn liefert genug Stoff für mehrere Staffeln „Bridgerton“. Nun haben die Vorbereitungen für die zweite Staffel begonnen und bisher wissen wir, dass Simone Ashley, die aus „Sex Education“ bekannt ist, eine neue Hauptrolle übernehmen wird. Doch wie wird es mit dem Traumpaar Daphne und Duke Simon weitergehen? 😍

„Bridgerton“: Real-Life royale Inspiration in der 2. Staffel?

Dass „Bridgerton” nicht immer geschichtsgetreu ist, haben Fans schon längst aufgedeckt. Die Serie spielt zwar im 19. Jahrhundert, doch wurde eine Storyline der zweiten Staffel der Erfolgsserie von einem heutigen royalen Paar – Herzogin Meghan und Prinz Harry – inspiriert? 🤔 Das lassen Aussagen von Adjoa Andoh vermuten. Sie spielt Lady Danbury, die Ziehmutter von Duke Simon, in der Serie. In einem Interview der US-Talkshow „Entertainment Tonight“ verrät sie: „Ich kann wirklich nicht zu viel sagen, aber wir wissen ja, dass sie jetzt verheiratet sind. Wir sehen ihr neues Eheleben und sie haben ein Baby, also sehen wir all die Höhen und Tiefen, wie es für junge Leute mit einem neuen Baby eben ist.“ Wir werden also definitiv mehr über das Familienleben des Traumpaares erfahren! 😍 Adjoa Andoh ergänzt: „Ich denke an Harry und Meghan, wie ist es, wenn man ein neugeborenes Baby hat? Wie wirkt es sich auf ein junges Paar aus, wenn sie auf einmal ein Baby haben?“ Es bleibt spannend, welche Herausforderungen Daphne und Duke Simon als frische Eltern meistern müssen… Ob sie wie Meghan und Harry auch dem Königshaus den Rücken zukehren werden? 😮