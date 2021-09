"Bridgerton": So dramatisch war Regé-Jean Pages Ausstieg

„Bridgerton“-Schauspieler Regé-Jean Pages hat durch seine Rolle als der Duke die Fanherzen im Sturm erobert. Und sie allesamt gebrochen, als es hieß, dass er für die zweite Staffel der Hit-Serie auf Netflix nicht zurückkehren würde. 🥺 Zwar hatte er gute Gründe dafür, für die zweite Staffel von „Bridgerton“ nicht am Start zu sein, doch das war allerhöchstens ein schwacher Trost für die Fans (und für uns). Nun hat der Schauspieler verraten, wie dramatisch sein Ausstieg aus der WhatsApp-Gruppe der Stars wirklich war. 🤣

„Das Universum hat sich erweitert“

In einem Interview mit British GQ hat der Schauspieler nun ein wenig mehr über seinen Ausstieg aus der Serie verraten – und vor allem aus der WhatsApp-Gruppe, in der er mit den anderen Darsteller*innen war! Page bestand im Interview darauf, dass er einen „respektvollen“ Ausstieg hatte und dass dieser alleinig von ihm ausging. „Ich wollte sie nicht in die seltsame Position bringen, in der sie mich rauswerfen mussten“, so der Schauspieler. Sehr rücksichtsvoll von ihm. 🤣 Wer kennt das auch nicht? Man versammelt sich in einer WhatsApp-Gruppe für irgendeinen Geburtstag. Und was tun, wenn der Geburtstag vorbei ist? Bleibt man für immer in der Gruppe als „Karteileiche“ oder verlässt man sie kommentarlos oder macht man noch einen witzigen Spruch? Page hat sich für letzteres entschieden – und die Fans feiern ihn dafür! Er verließ die Gruppe mit den Worten: „Das Universum hat sich erweitert, deswegen bin ich nicht länger darin.“ 😂

Fans feiern seinen Abgang

Pages Universum hat sich tatsächlich mehr als nur erweitert: Page spielt im teuersten Netflix-Film aller Zeiten mit und hat sich schon die Hauptrolle in „Dungeons & Dragons“ geschnappt. Einer von vielen Erfolgen, über die sich der Darsteller aktuell freuen kann! Die Fans lieben seinen witzigen Spruch zum Abschied. „Nächstes Mal, wenn ich einen Gruppen-Chat verlasse, wird das meine Abgangsmeldung sein!“, schreibt ein Fan ganz begeistert. Und auch wir feiern den Joke von Page und haben uns den Spruch auch für unseren nächsten Ausstieg schon gemerkt. 😉