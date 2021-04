„Bridgerton“: Was passiert in Staffel 3 und 4?

„Bridgerton“ Staffel 2 ist noch nicht einmal gedreht, da bekommen Fans schon Nachschub versprochen: Netflix hat eine dritte und sogar vierte Staffel gerade erst bestätigt! Woho! Wir lieben die Serie, auch wenn wir traurig darüber sind, dass Regé-Jean Page in der zweiten Staffel nicht zurückkehren wird. 🥺 Aber was steht der Bridgerton-Familie in den beiden gerade erst angekündigten Staffeln wohl noch so alles bevor? Tja, wir Bücherwürmer sind natürlich vorbereitet auf diese Frage. 🤓

Netflix ist vom Erfolg der Serie überzeugt

Also um sicherzugehen, dass die Heftigkeit dieser Neuigkeit nicht untergeht, hier nochmal ganz klar gesagt: Gerade einmal eine Staffel von „Bridgerton“ brauchte es, um den Streaming-Giganten Netflix, der schon einige gute Serien auf dem Buckel hat, davon zu überzeugen, nicht nur eine zweite, sondern gleich auch noch eine dritte und vierte Staffel in Auftrag zu geben. Das ist gerade im Medienbusiness, das wirklich schon richtig gute Serien gekillt hat, weil die Zuschauer*innenzahlen nicht stimmten, ein richtig großes Ding! „Wir glauben, die Zuschauer*innen werden die Serie weiterhin sehr schätzen. Wir planen, noch lange im ‚Bridgerton-Business‘ zu bleiben“, so das offizielle Statement von Netflix. Da hat jemand wirklich Vertrauen in das Material! Die Serie beruht nämlich auf einer Buchreihe. Besagte Buchreihe haben wir auch genutzt, um schon mal vorauszusagen, worum es in den kommenden Staffeln wohl gehen wird … 😏

Die Bücher haben jeweils einen Charakter im Fokus

Die „Bridgerton“-Bücher erzählten pro Band die Geschichte eines Familienmitglieds und dessen Suche nach der großen Liebe – oder doch zumindest einem*einer passenden Partner*in. 😉 Der Fokus des ersten Buches war Daphne Bridgerton und damit war sie auch der Hauptcharakter in der ersten Staffel. Das zweite Buch und damit wohl auch Staffel 2 werden sich auf Anthony Bridgerton und seine Beziehung zu Kate Sheffield (bzw. Kate Sharma in der Serie) konzentrieren. Und nach demselben Prinzip geht es mit Staffel 3 und 4 von „Bridgerton“ weiter: Staffel 3 nimmt sich die Geschichte von Benedict vor und seiner Suche nach Sophie Beckett, die er auf Lady Bridgertons Maskenball trifft. Und Staffel 4 dreht sich um Colin und Penelope Featheringtons Romanze. Wir sind sooo gespannt auf die neuen Folgen und freuen uns schon auf die kreativen Freiheiten, die sich die Showrunner in puncto historische Fakten noch so gönnen werden. 😂

