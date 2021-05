„Bridgerton“: Wer ist Kate Sharma?

Das „Bridgerton“ Drama geht weiter

Die erste Staffel der Netflix-Serie „Bridgerton“ ging durch die Decke, die Zuschauer waren sofort von den Charakteren begeistert, die aus Julia Quinns Romanreihe Regency-Zeit stammen. „Bridgerton“ wurde mega schnell zur meistgesehenen Serie auf Netflix & Co. Im Januar 2021 verlängerte Netflix „Bridgerton“ um eine weitere Staffel. Es gibt für Fans schon gleich noch einen Grund zu feiern, denn Staffel 3 und 4 wurden von Netflix auch schon bestätigt. Und es sollen insgesamt 8 Staffeln kommen! Während sich Staffel 1 noch um die Bridgerton-Tochter Daphne (Phoebe Dynevor) und ihr Liebesleben dreht, gab Netflix schon bekannt, dass sich Staffel 2 auf Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), den ältesten Sohn und Familienoberhaupt, und seine Suche nach einer Herzensdame konzentrieren wird. Eins ist jetzt schon klar: Es wird wieder heiß!

Anthony Bridgertons Suche nach der Liebe

Nachdem Anthony von der Opernsängerin Sienna Rosso das Herz gebrochen hatte, sagte er zu Daphne und Simon, er habe sich damit abgefunden, eine geeignete Frau zu finden, aber die Liebe würde seine Entscheidung nicht berücksichtigen. In Staffel verlobt sich Anthony zunächst mit Edwina Sharma (Charithra Chandran), die in der Ball-Saison ihr Debüt in der Londoner Gesellschaft gibt. Mit Kate Sharma (Simone Ashley), Edwinas älterer Schwester, versteht sich das junge Bridgerton-Familienoberhaupt zunächst gar nicht. Allerdings wird ausgerechnet sie es sein, die sein Herz erobert. Ihrem Weg zum Glück stehen allerdings einige Hürden im Weg, darunter auch Kates Loyalität gegenüber ihrer Schwester.

Wer ist Kate Sharma, die Anthonys Herz erobert?

Simone Ashley wird Anthonys Liebe Kate spielen IMAGO / ZUMA Press

Aber wer steckt denn jetzt hinter der mysteriösen Kate Sharma? Was wir schon wissen:

Kate wird gespielt von der britischen Schauspielerin Simone Ashley , die einige auch schon aus der Serie Sex Education als Olivia Hanan kennen

, die einige auch schon aus der Serie als Olivia Hanan kennen Kate ist Edwinas beschützende ältere Schwester, an der Anthony zuerst Gefallen findet

Im Buch ist Kate, die indische Wurzeln hat, eine erfahrene Veteranin in der Londoner Sozialszene und eine Art Jungfrau aufgrund ihrer stürmischen Natur

Kates Hintergrundgeschichte wird hier neu gestaltet, da sie neu ist in London

Bridgertons Kate teilt einige wichtige Persönlichkeitsmerkmale mit ihrem Buch-Ich: Sie ist eine kluge, eigenwillige junge Frau, die keine Dummköpfe mag - Anthony Bridgerton eingeschlossen!

Die Erwartungen der Fans sind nach der spannenden ersten Staffel super hoch. Ob es Kate wohl gelingen wird, den in Staffel 1 doch mürrischen Anthony in einen Romantiker zu verwandeln, ähnlich wie der charismatische Simon (Regé-Jean Page)? Wir sind jetzt schon gespannt, wie sich die Liebesgeschichte von Kate und Anthony entfalten wird. Natürlich alles unter den wachsamen Augen von Mrs. Whistledown.