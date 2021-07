„Breaking Bad“-Star beim Dreh kollabiert!

Odenkirk zusammengebrochen

Bob Odenkirk, bekannt aus den Hit-Serien „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“, in denen er die Rolle von Jimmy McGill (aka Saul Goodmann) spielt, ist beim Dreh in New Mexiko zusammengebrochen. Das berichtet unter anderem die TMZ. Nach dem plötzlichen Zusammenbruch wurde er von seinen Kolleg*innen umringt, die sofort einen Krankenwagen gerufen hätten. Aktuell ist noch unklar, ob Odenkirk bei Bewusstsein gewesen ist, als der Krankenwagen ihn abholte. Einer Quelle nach, befinde sich der Schauspieler aktuell noch immer im Krankenhaus und werde von den Ärzt*innen dort behandelt.

Gesundheitszustand noch unklar

Bisher ist nicht bekannt, was zu dem Zusammenbruch des Schauspielers führte. Auch über den Zustand des Schauspielers ist bisher nichts an die Öffentlichkeit getreten. Kolleg*innen, Freund*innen und Fans zeigten sich auf Twitter und Co. besorgt. Michael McKean, der in „Better Call Saul“ den Bruder von Goodmann spielte, wünschte ihm über Twitter alles Gute für seine Gesundheit. Aktuell läuft die Produktion der sechsten Staffel des erfolgreichen „Breaking Bad“-Spin-Offs „Better Call Saul“. Wie bei vielen anderen Produktionen gehört auch „Better Call Saul“ zu den Serien, die wegen Covid-19 verschoben werden mussten.

