„The Big Bang Theory“-Star Kaley Cuoco hat eine ganz schön wilde Zeit hinter sich: Nach dem Ende der Kult-Serie hatte die Schauspielerin Angst um ihre Karriere und wusste nicht, wie es weitergehen könnte. Zum Glück hat sie sehr schnell einen neuen Job gefunden und spielt nun die Hauptrolle in „The Flight Attendant“. Privat sah es dafür nicht ganz so rosig aus: Im letzten Jahr mussten sich Cuoco und ihr Mann Karl Cook von gleich drei Haustieren verabschieden. 🥺 Das muss ganz schön schwer gewesen sein! Doch kürzlich teilten die beiden ein paar Fotos ihres neuesten Familienmitglieds. Und wir LIEBEN ihr neues Familienmitglied! 🐶🥺💕

Ihr neuer Hund heißt Larry

Der süße „kleine“ Hund ist ein neun Jahre alter Bullmastiff mit dem Namen Larry. Die beiden haben ihn von Pflegeeltern adoptiert, die sich zuvor um den knuffigen Hund gekümmert haben. Die stolzen Hundeeltern präsentieren eine ganze Collage an Fotos von Larry bei Instagram! Es muss ein sehr schöner Moment für die beiden gewesen sein, nachdem sie sich von einem ihrer Hunde, Petunia, im November mit dieser herzzerreißenden Nachricht auf Instagram verabschieden mussten: „Wir sind geehrt, dich haben lieben zu dürfen in deinen letzten Tagen. Wir lieben dich, süße, besondere Petunia. Du bist der Grund, warum wir weiterhin Hunde retten werden, die genauso sind, wie du. Und wir werden niemals damit aufhören.“ 🥺 Ihr Versprechen haben sie mit ihrem neuen Familienmitglied eingehalten!

Ihre Liebe zu Tieren brachte die beiden zusammen

Die Adoption eines neuen Hundes ist etwas ganz Besonderes für Cuoco und ihren Ehemann. Schließlich war es die Liebe zu Tieren, die die beiden zusammengebracht hat, wie sich Cuoco in einem Interview mit People 2019 erinnerte. „Wir trafen uns auf einer Pferdeshow“, so die Schauspielerin. „Es war vorherbestimmt. Wir waren von Anfang an ein super Match. Wir lieben beide Tiere so sehr – wir lieben Pferde und wir leben den Sport.“ Cuoco ist der Überzeugung, jede Person, die Tiere liebt, muss ein gutes Herz haben – so wie ihr Ehemann, der eine Art „Pferdeflüsterer“ ist. „Er ist so wunderbar mit ihnen. Es ist wirklich wundervoll zu sehen, wie geduldig er mit ihnen ist. Er ist so behutsam.“ Wir können uns also keinen besseren Ort für den alten Larry vorstellen, um seine alten Tage zu verbringen und beglückwünschen alle drei dafür, dass sie zusammengefunden haben. 💖

