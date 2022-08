"Berlin – Tag & Nacht" Schock: Mutter erwischt sie beim Sex!

Verliebt​, verlobt, betrogen!

OMG! Nino und Eva werden von seiner Mutter im Bett erwischt! Erst sind sich Nino und Eva in der Schule näher gekommen​ und nun werden sie von seiner Mutter erwischt. Das ungleiche Paar kann einfach nicht die Finger voneinander lassen. Seit Monaten schlafen sie miteinander und haben etwas am Laufen. Nun ist die Katze aus dem Sack und auch Ninos Mom weiß Bescheid. Wie reagiert sie auf die außergewöhnliche Beziehung?

"Berlin – Tag & Nacht": Jetzt wird es ernst

Nach einer Liebes-Reunion bei Milla & Mike heißt es nun: Love is in the Air!​ ​Mike nimmt all seinen Mut zusammen und stellt Milla die Frage der Fragen! Wird sie „Ja, ich will“ sagen? ​Werden die beiden endlich zu einer entspannten Beziehung auf Dauer kommen? Oder wird es bald wieder zwischen ihnen kriseln? All das und mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag (19:05 Uhr) auf RTLZWEI. Oder schaut jeder Zeit bei RTL+ * rein und streamt die Folgen.

