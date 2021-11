Ariana Grande überrascht: Damit hatte sie nicht gerechnet!

Ariana Grande startete ihre Karriere als Schauspielerin beim TV-Sender Nickelodeon mit ihrer Rolle als Cat Valentine.

Ariana Grande startet wieder durch

Erst vor Kurzem droppte Sängerin Ariana Grande, dass sie wieder als Schauspielerin aktiv sei. Natürlich steht ihre Musik nach wie vor an erster Stelle, aber die 28-Jährige wird bald in der Hollywood-Komödie „Don’t Look Up“ zu sehen sein. Der Film soll in einigen ausgewählten Kinos ab dem 9. Dezember erscheinen und geht dann pünktlich zu Weihnachten am 24. Dezember beim Streamingdienst Netflix online. Ariana hat sich eine kleine und sehr witzige Rolle an Land gezogen. Und Ari erzählte noch mehr: So war es für Ariana Grande wirklich bei dem Netflix-Film mitzuwirken! Aber neben Ari sind auch noch viele weitere (sehr bekannte Stars) in dem Movie zu sehen. Einer der Hollywood-Stars ist ein richtiges Ariana Grande Fangirl und damit hatte die „Positions“-Sängerin wirklich nicht gerechnet! 🙀

Großer Fangirl-Moment!

Die Rede ist von Schauspielerin Jennifer Lawrence. Bekannt aus "Die Tribute von Panem", "Passengers" und "X-Men" gehört sie seit vielen Jahren zu den bekanntesten Schauspieler*innen der Branche. Wer Jennifer aus ein paar Interviews kennt, weiß, was sie für eine direkte, ehrliche, tollpatschige, aber sehr sympathische Art an sich hat. Schon öfters gab es Momente auf dem roten Teppich, bei denen die 31-Jährige zum Fangirl wurde und komplett ausgeflippt ist. Ob sie das bei Ariana Grande auch gemacht hat? Die beiden Stars spielen in "Don't Look Up" mit und haben sogar eine gemeinsame Szene – darüber freute sich Jennifer Lawrence sehr! Doch am Anfang stand sie fand schon unter Schock. „Bei unserer gemeinsamen Szene war ich so nervös, dass ich mich anfangs einfach nur auf das Sofa gesetzt habe und nichts gesagt habe. Ich war so schrecklich aufgeregt. Ich meine, es ist Ariana Grande. Ich liebe ihre Musik. Im Auto dreh ich ihre Musik immer laut auf und singe mit!“, so Jennifer. Dann taute sie auf und die beiden haben sich sehr gut miteinander verstanden. Was für ein sweeter Fangirl-Moment!

