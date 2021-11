Netflix-Film mit Ariana Grande: So war es für sie vor der Kamera

Ariana Grande wieder als Schauspielerin aktiv

Viele fragen sich wirklich: „Wie macht sie das?“ Die Rede ist von Ariana Grande. Seit Jahren ist die 28-Jährige eine der erfolgreichsten Superstars unserer Zeit. Sie ist nicht nur eine talentierte Sängerin, sondern war auch jahrelang als Schauspielerin auf den Bildschirmen zu sehen. Inzwischen hat sie viel neue Musik auf den Markt gebracht, ist aktuell ein Teil der Jury bei "The Voice" in Amerika und hat ihre eigene Beauty-Marke gedroppt. Natürlich tut das Ariana Grandes Vermögen sehr gut! Und vergessen wir nicht, dass Ariana Grande erst vor wenigen Monaten geheiratet hat! Sie findet also auch noch Zeit für ihren Ehemann Dalton Gomez. Und das alles reicht Ari wohl immer noch nicht. Denn nun kam ans Licht, dass sie bald in mehreren Filmen zu sehen sein wird. Da haben wir zum einen den Netflix-Film "Don’t Look Up" und den Musicalfilm "Wicked". Während Ari in dem Netflix-Movie nur eine kleine Rolle hat, hat sie in "Wicked" sogar die Hauptrolle ergattert. "Don’t Look Up" wird in einigen ausgewählten Kinos ab dem 9. Dezember zu sehen sein und erscheint dann pünktlich zu Weihnachten am 24. Dezember bei dem Streamingdienst Netflix. Doch wie war es für Ari, wieder vor der Kamera zu stehen? Der Cast des Netflix-Films strotzt nur so vor bekannten und erfolgreichen Hollywood-Schauspieler*innen und auch der Regisseur ist keine Unbekanntheit. 😮

Ariana Grande in Netflix-Komödie

In einem Interview mit TV-Show-Moderator Jimmy Fallon sprach Ariana Grande über ihre kommenden Schauspiel-Projekte. „Es war so aufregend, als ich die Rolle angeboten bekommen habe. Ich bin ein großer Comedy-Fan und ich liebe die Arbeit von Regisseur Adam McKay. Ich sagte ihm sofort, dass ich vorsprechen werde, um mir die Rolle zu verdienen, aber da es nur eine sehr kleine Rolle ist, meinte er, brauche ich das nicht. Ich bekam die Zeilen zugeschickt, las sie und war begeistert“, so die Musikerin. Ariana verliebte sich also sofort in ihre kleine Rolle. Sie spielt Riley Bina. Ein Popstar, der in einer Beziehung mit DJ Chello ist. Und dieser wiederum wird gespielt von dem bekannten Musiker Kid Cudi. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet und viele weitere bekannte Schauspieler*innen werden in "Don’t Look Up" zu sehen sein. In der Komödie geht es darum, dass zwei Wissenschaftler*innen entdecken, dass ein riesiger Asteroid die Erde zerstören wird. Doch keiner will ihnen glauben und die Menschheit findet das Gerede von dem Untergang der Welt eher unsinnig. Ob die beiden Wissenschaftler*innen die Bevölkerung noch vom Gegenteil überzeugen können? „Es ist wirklich brillant und mein Teil ist so unglaublich witzig“, schwärmt Ariana Grande. Allzu lange müssen wir uns ja nicht mehr auf den Film gedulden. 🥴

