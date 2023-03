Dekolleté-Pflege: Diese Tipps sorgen für ein schönes Dekolleté

Du kämpfst mit Pickelchen, trockenen Stellen, starkem Glanz und allgemein unreiner Haut an Dekolleté und Hals? Damit bist du nicht alleine! Viele Mädchen würden ihre Oberweite im Sommer gerne mit schönen Ausschnitten zur Geltung bringen, trauen sich aber nicht, da die Haut im Brustbereich leider häufig ein echter Problemfall ist. Das ist übrigens kein Wunder, denn was kaum einer weiß: Die Haut am Dekolleté ist besonders dünn und sensibel, außerdem wird sie an dieser Stelle besonders schlecht durchblutet. Das macht eine ausgiebige Dekolleté-Pflege dringend notwendig. Was diese so alles beinhalten sollte, verraten wir dir in zwölf Tipps für ein schönes Dekolleté: