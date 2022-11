9 Tipps für ein natürlich schönes Sommer-Make-up

Huch, plötzlich ist die Wimperntusche verwischt! Na, kommt dir das bekannt vor? Nicht nur am See, im Schwimmbad oder am Strand verläuft Mascara gerne mal. Auch durch einfaches Schwitzen, z. B. in der Schule oder beim Outdoor-Sport, verschmiert die Wimperntusche und damit dein gesamtes Sommer-Make-up schneller. Um Panda-Augen zu vermeiden, solltest du bei Hitze also lieber wasserfeste Mascara tragen! Alternativ kannst du auch Top Coat für die Wimpern verwenden (siehe Tipp 2). Und noch ein kleiner Tipp: Nicht alle wasserfesten Produkte sind wirklich gut! Wasserfestes Make-up ist beispielsweise super ungesund für deine Haut, da es die Poren verstopft!