Richtig Abschminken – so geht’s!

Deine Abschminkroutine sollte ab sofort aus folgenden drei Schritten bestehen

Reinigen Klären Pflegen

Reine Haut gibt’s mit der richtigen Reinigung istockphoto

Reinigen

Auch wenn du gar nicht viel Make-up benutzt, solltest du dein Gesicht abends mit einer Reinigung von Schmutz und Schminkresten befreien. Vergiss dabei nicht, dein Augen-Make-up extra zu entfernen! Ein zu heftiges Rubbeln oder falsche Produkte am Auge können die empfindliche Partie reizen und deine Wimpern können sogar abbrechen. Besorge dir also einen extra Eye-Make-up-Remover und wenn du wasserfeste Wimperntusche benutzt, nimm einen Entferner mit Öl um die Mascara sanft von den Wimpern zu lösen.

Du fragst dich, welche Art von Make-up-Entferner du brauchst? Je nach Hauttyp eignen sich vor allem verschiedene Texturen besser oder weniger gut für dich!

Reinigungsmilch für empfindliche Haut

Eine Reinigungsmilch wird aufgetragen und mit etwas Wasser leicht aufgeschäumt. Diese Art der Reinigung ist besonders sanft und deshalb besonders für empfindliche Haut sehr gut geeignet.

Reinigungsschaum für normale Haut

Ein Reinigungsschaum ist besonders easy in der Anwendung und entfernt zuverlässig Schmutz und Make-up. Die Haut fühlt sich nach der Reinigung glatt und ebenmäßig an. Oft enthält ein Reinigungsschaum aber entfettende Inhaltsstoffe und kann der Haut zu viel Feuchtigkeit entziehen. Nichts also für trockene Haut!

Welcher Make-up-Entferner ist der Richtige? Alamy

Reinigungsöl für trockene Haut

Deine Haut fühlt sich trocken an, spannt oder hat kleine Schüppchen? Dann ist die beste Wahl für eine Reinigung das Reinigungsöl. Make-up wird sorgfältig abgenommen und das Öl hinterlässt einen leichten Öl-Film auf der Haut, der sie mit Feuchtigkeit versorgt.

Reinigungsgel für fettige/ölige Haut

Wenn du eher ölige oder fettige Haut hast und zu Pickeln und Unreinheiten neigst, benutze zum Abschminken ein Reinigungsgel. Die Textur reinigt porentief und entzieht der Haut überschüssiges Fett für einen matteren Teint und weniger kleine Entzündungen.

Abschminktücher für unterwegs

Abschminktücher sind was für Faule! Praktisch, aber nicht ideal für deine Haut, denn nicht alle Make-up Reste können damit entfernt werden. Und auch für die Umwelt sind die meisten Tücher eher eine Belastung, als eine Bereicherung! Verwende deshalb Abschminktücher eher in Ausnahmefällen wie auf Reisen oder wenn’s mal ganz schnell gehen muss.

PR

"The Ritual of Namasté Miracle Wipes" sind biologisch abbaubar (Rituals, ab Februar, ca.6€) "Superclarify Cleanser" Gel-Gesichtsreiniger mit Vitamin B3 (elf cosmetics, ca.7€) "Anti-Pickel Reinigungsschaum" mit Salicylsäure (Bioré, ca.6€) "Moon Drops Charcoal" Reinigungsöl mit Aktivkohle (RAAW by Trice Black, ca.48€) "Natural Balance Feuchtigkeitsspendende Reinigungsmilch mit Bio Grüntee" (Nivea, ca.4€)

Klären

Um die letzten Reste Schmutz von der Hautoberfläche zu bekommen und um deine Haut nach der Reinigung auf die Gesichtspflege danach vorzubereiten, solltest du sie vorher gründlich klären. Das gelingt mit einem Gesichtstoner oder Gesichtswasser.

Und wofür ist Gesichtswasser/Toner?

Ein Gesichtswasser stabilisiert den PH-Wert nach dem Abschminken und sorgt dafür, dass sich die (durch die Reinigung) geöffneten Poren wieder schließen. So bekämpfst du Pickel und Mitesser und bekommst einen strahlenden Teint. Zudem können danach die Wirkstoffe aus deiner Pflege besser aufgenommen werden.

PR

"Aloe Aqua Face Reinigendes Mizellenwasser" reinigt porentief (HelloBody, ca.30€) "Supertone Gesichtswasser" verleiht Glow (elf cosmetics, ca.10€) "Gesichtswasser Abgeklärt" reinigt sanft (bebe, ca.3€) "Pflegespray Balance Hydro" beruhigt mit Rosenwasser (Catrice, ca.5€)

Pflegen

Gesichtspflege für fettige/unreine Haut

Genau wie bei der Reinigung, ist es wichtig bei der Gesichtspflege darauf zu achten, was deine Haut wirklich braucht. Alles Überschüssige wird von der Haut in Form von Mitessern und Pickeln nämlich wieder abtransportiert. Wenn du also zu fettiger, öliger Haut neigst, dann achte darauf, eine spezielle Creme gegen Unreinheiten, oder eine reine Feuchtigkeitscreme ohne Fettanteil. In der Apotheke oder Drogerie kannst du dich dazu auch immer beraten lassen.

Gesichtspflege für trockene Haut

Trockene Haut benötigt meist nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch etwas Fett. Vor allem im Winter, wenn die Luft draußen besonders kalt und drinnen besonders trocken ist, leidet sie oft darunter. Gönne deiner trockenen Haut eine extra Portion Fett und Feuchtigkeit, und sag ciao zu Spannungsgefühl und Schuppen!

PR

"Balance Solutions Alge" ist ein ölfreies Gesichtsgel (Tautropfen, ca. 23€) "Hyaluron + Bloom Pink Clay Maske" ist 100% natürlich (Lovely Day, ca. 34€) "Wild Rose Tagescreme für trockene Haut" (Korres, ca. 30€) "Supergel Moisturizer" für fettige und akenempfindliche Haut (Facetheory, ca.17€)