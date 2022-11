Peeling selber machen

Ein chemisches Peeling kannst du zum Beispiel aus einer Ananas selber machen.

So geht's: Schneide für das Fruchtsäurepeeling eine halbe Ananas in Stücke und gib sie zusammen mit 100 ml Wasser in einen Mixer. Gut durchrühren und dann in eine Schüssel geben. Nun 2 EL Maismehl und 2 TL Olivenöl hinzugeben und die Paste nochmals ordentlich durchrühren. Jetzt kannst du dein Gesicht oder den Körper mit der Paste verwöhnen, indem du sie gut einmassierst. Nachdem du deinen Körper ordentlich abgerubbelt hast, wäschst du das Peeling mit viel lauwarmem Wasser wieder ab. Fertig!