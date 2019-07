Hitze: So halten Wimperntusche und Make up im Sommer!

Wer braucht bei 30 Grad im Schwimmbad oder der Eisdiele schon großartig Make up – möchte manch einer sagen. Aber wir Mädels wollen natürlich auch im Sommer bei Hitze zu jeder Zeit top gestylt aussehen, gerade wenn wir ein Date haben oder so. Eh klar! Wäre da nicht das kleine, aber feine Problem: Make up und Mascara verschmieren oftmals durch den Schweiß und das Wasser, etwa im Schwimmbad oder am See.

Schluss mit dem Verlaufen von Mascara!

Einmal kurz eine Schweißperle von der Stirn gewischt und schon ist es passiert: Die Wimperntusche ist verwischt! Kommt dir das bekannt vor? So effektiv wie simple: Du solltest im Sommer grundsätzlich auf wasserfeste Wimperntusche zurückgreifen. Der können nämlich Schweiß und Wasser rein gar nichts anhaben.

Wer abends unterwegs ist und mehr Glamour möchte: Probier doch mal Glitzer-Mascara oder -Puder aus! Einfach über die getuschten Wimpern geben – und schon funkeln deine Augen noch mehr.

Tipp: Einen super praktischen Tipp, haben wir auch noch für euch. Und zwar eine ganz besondere Mascara, extra für den Sommer. Die „Volume Colourist Mascara“ von Rimmel London wird wie eine normale Wimperntusche aufgetragen und abends auch wieder entfernt. Das Besondere daran ist allerdings, dass sie durch das Tuschen langsam aber sicher die Wimpern färbt. Und nach zwei Wochen brauchst du sie eigentlich gar nicht mehr, weil die Wimpern die Farbe angenommen haben. Klingt doch super! Probier's einfach mal aus!

Rimmel London Volume Colourist Mascara Black, über Ebay, ca. 8€. PR-Foto

So hält das Make up länger

Auch was das Make up angeht, gibt es einige Tricks für den Sommer: Zunächst ist die Basis beim Schminken entscheidend: Puder-Make-up ist DAS Erste-Hilfe-Mittel im Sommer und Beautyprodukte mit mattierendem Effekt sind super praktisch. Du wünschst dir ein Make up, das auch im Sommer bis abends hält, Unreinheiten abdeckt – und trotz hoher Temperaturen nicht davon fließt? Dann ist eine langanhaltende Foundation mit viel Feuchtigkeit perfekt. Sie enthält Inhaltsstoffe, die sich deiner Haut anpassen und für einen ebenmäßigen Teint sorgen. Top Alternative zu einer cremigen Foundation, ist eine BB-Creme. Diese ist wesentlich leichter. Sie versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und enthält in vielen Fällen sogar einen Lichtschutzfaktor. BB-Tagescremes fühlen sich angenehmer und weniger klebrig auf der Haut an als reichhaltige Foundations.

Und zum Schluss: Gibt's noch das coole Finish: Für noch mehr Frische zwischendurch einfach das Gesicht mit Thermalwasser-Spray besprühen, das kühlt herrlich und fixiert dein Make up zusätzlich. Wow, so kommst du safe top gestylt durch den Sommer.

Das könnte dich auch interessieren: