Make-up mit Mundschutz?

Ob du trotz Schutzmaske Make-up tragen willst, liegt ganz bei dir.

Fakt ist, dass du auf Foundation unter der Gesichtsmaske aber gut verzichten kannst. Foundation dient dazu, kleine Unreinheiten und Unebenheiten auszugleichen oder Rötungen zu kaschieren. Wenn du eine Gesichtsmaske trägst, werden diese sowieso überdeckt.

Du wirst auch sicher bemerkt haben, dass es unter der Maske besonders bei wärmeren Temperaturen draußen ganz schön heiß und stickig werden kann. FFP2 Masken ohne Ventil lassen sogar deine eigene Atemluft schlecht nach draußen (ist ja der Sinn der Maske), sodass es unter dem Stoff ziemlich feucht auf der Haut werden kann. Dabei wird deine Foundation wahrscheinlich eher in Mitleidenschaft gezogen.

Pickel durch Mundschutz

Wenn du die Maske nur kurz aufhast, ist das kein Problem. Trägst du deine Maske länger, erweitern sich deine Poren durch die Wärme und Make-up Partikel können tiefer in die Haut eindringen. Das verstopft die Poren und lässt schnell Unreinheiten und Pickelchen entstehen. Wichtig ist also, dass du dich jeden Tag richtig abschminkst.

Richtig abschminken: Pickel und Mitesser vermeiden!

Auch ohne Make-up kann die Haut unter der Maske leiden, wenn du sie lange trägst. Reinige deine Haut nach dem Tragen von einer Mundschutzmaske am besten mit einem sanften Mizellenwasser. So nimmst du überschüssigen Talg und Schweiß ab und deine Haut kann wortwörtlich wieder durchatmen.

Richtig schminken mit Mundschutz

Wenn du nicht ohne Foundation aus dem Haus gehen willst, trage das Make-up in der oberen Gesichtshälfte auf und verblende sie mit einem Beauty-Blender oder einem Pinsel gleichmäßig nach unten. So hast du eine leichte Deckkraft, und nur wenig Produkt unter der Maske. So bleibt auch die Maske eingermaßen frei von Make-up (das sieht bei solchen aus Textil nämlich schnell ziemlich unappetitlich aus).

Kannst du auf Foundation verzichten, willst aber trotzdem nicht ganz ungeschminkt aussehen, kommen hier die richtigen Tipps.

So betonst du deine Augen wenn du eine Schutzmaske trägst

Schön trotz Schutzmaske: Augen mit Lidschatten betonen

Da die Hälfte des Gesichts mit einem Mundschutz bedeckt ist, treten besonders die Augen ins Rampenlicht. So kannst du deine Augen betonen ohne überschminkt zu wirken:

Benutze erdige, warme Töne um deine Augen mit Lidschatten zu betonen. Verblende dabei vom äußeren Augenwinkel nach innen und trage im Innenwinkel einen hellen Lidschatten auf. Das lässt die Augen freundlich erscheinen, denn dein zauberhaftes Lächeln bleibt den meisten unter der Maske ja nun leider verborgen.

Mundschutz: Augen größer schminken

Der Mundschutz lässt deine Augen leider automatisch kleiner wirken. Wenn du aber zum Beispiel einen Eyelinerstrich am oberen Lidrand ziehst, vergrößerst du optisch deine Augen. Blicke sind dir auch mit einem bunten Eyeliner garantiert.

Auch ein heller Kajal auf der unteren Wasserlinie öffnet optisch den Blick und verleiht dir mehr Ausdruckskraft. Last but not least solltest du auf jeden Fall deine Wimpern tuschen. Das sorgt für den mega Augenaufschlag.

Lipgloss, Lippenstift und Co. unter dem Mundschutz? Shutterstock

Mundschutz und Lippenstift?

Auf Lippenstift und Co. musst du in Zeiten von Corona nicht verzichten, aber unter dem Mundschutz sind sowohl Gloss als auch Lippenstift eher unpraktisch und vor allem unsichtbar für andere. Hebe dir deinen Lieblings-Lipstick für Video-Chats und Fotos auf. Das lässt dich sofort super-gestylt aussehen, sogar in Jogginghose! ;)

