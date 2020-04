Vermutlich hast du es bereits mitbekommen: Aufgrund der gesundheitlichen Gefahr, die das neuartige Corona-Virus mit sich bringt, herrscht inzwischen in fast allen deutschen Bundesländern Maskenpflicht. Das bedeutet, dass ein Großteil der Menschen in Deutschland dazu verpflichtet ist, im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen eine Schutzmaske für Mund und Nase zu tragen. Alternativ ist es auch möglich, sich einen Schal oder ein Tuch vor Mund und Nase zu binden. In einigen Bundesländern gibt es Sonderregelungen, wie beispielsweise die Ausweitung der Maskenpflicht auf Wochenmärkte oder lediglich eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr, nicht aber für den Einzelhandel. Hinweise dazu, was du beim Tragen einer Schutzmaske so alles beachten solltest, findest du auf der Website des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Mit Schutzmasken sind übrigens gekaufte oder selbstgenähte Alltagsmasken gemeint und keine medizinischen Schutzmasken, da diese auch weiterhin dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben sollen. Aufgrund des hohen Bedarfs an medizinischen Masken haben inzwischen sogar Luxus-Labels, wie zum Beispiel Prada, Balenciaga, Gucci, Fendi, Louis Vuitton und viele weitere, ihre Produktion umgestellt. Statt Fashion produzieren die Labels nun dringend benötigte Schutzmasken. Und auch immer mehr kleine Brands und Designer lassen ihrer Kreativität bei der Herstellung von Schutzmasken freien Lauf. Viele vertreiben Alltagsmasken mit super coolen Designs sogar über das Internet. Falls auch du noch auf der Suche nach einer schönen Alltagsmaske bist, dann haben wir hier ein paar super coole Modelle, die dir bestimmt gefallen werden. Denn wenn schon Mundschutz, dann bitte wenigstens stylisch, oder? Und das Beste: Du kannst deine Favoriten ganz bequem von zu Hause aus online ordern!

Die schönsten Schutzmasken zum Bestellen: