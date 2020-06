Einfarbige Outfits machen längere Beine

Ineinander übergehende Farben wirken nicht nur edel, sie strecken auch den ganzen Körper und lassen so die Beine extra lang wirken. Wenn du klein bist, und etwas größer wirken möchtest, beachte, dass zwischen Oberteil und Unterteil nicht zu viel Kontrast besteht. Super praktisch, weil monochrome Looks ja sowieso gerade mega angesagt. So schummelst du deine Beine ganz trendig länger.

Monochrome Looks erzeugen Länge instagram @lissyroddyy

Lange Beine in weiten Hosen

Du liebst Skinny-Jeans? Wenn du deine Beine optisch verlängern willst, setze lieber auf gerade geschnittene Hosen oder sogar weitere Schnitte. Schlaghosen und Straight-Cut-Hosen betonen die Beine optimal und lassen sie länger erscheinen. Lockere und lässige Schnitte wieder voll im Kommen und noch dazu mega bequem, also weg mit den enganliegenden Hosen!

Spitze High Heels verlängern optisch die Beine

Du willst noch mehr aus deiner Größe herausholen? Na klar, High-Heels machen sexy Beine. Wenn du dann noch welche trägst, die vorne spitz zulaufen und am Fußrücken relativ weit ausgeschnitten sind, hast du wieder ein paar Zentimeter dazu gewonnen. Plus: der Absatz macht tolle schmale Beine. Jetzt musst du nur noch darin laufen können ;)

Einfach Spitze! High-Heels machen sexy Beine instagram @hoskelsa

Für lange Beine: Hosen nicht hochkrempeln

Lange Hosen machen längere Beine! Auch wenn der Cropped-Schnitt gerade bei Jeans ziemlich in ist, staucht er die Beine optisch. Besser: Statt Hochkrempeln und Co. lieber lange Hosen tragen und die volle Beinlänge betonen. Das lässt dich auch automatisch größer wirken.

Dieses Muster lässt dich größer aussehen

Mit Mustern kannst du Einiges bewirken. Streifenmuster betonen in der Mode den Körper je nach dem in welche Richtung sie zeigen. Querstreifen betonen die Breite und werden deshalb oft vermieden, wenn man schlanker aussehen möchte. Andersherum gilt: Längsstreifen betonen die Länge. Hosen mit Längsstreifen sind also ein toller Trick, um längere Beine zu bekommen.

Längsstreifen strecken! instagram @nikasofie

Kurze Röcke zaubern lange Beine

Bei Röcken gilt das Gegenteil wie bei Hosen. Um deine Beine optisch zu verlängern, trage kurze Röcke. Je mehr Bein du zeigst, desto länger sieht es aus. Allerdings solltest du darauf achten, dass dir niemand unter den Rock gucken kann. Wenn du dich mit kurzen Röcken unwohl fühlst, kannst du zum Beispiel auf Hosenröcke, sogenannte Skorts zurückgreifen. Die sehen von vorne aus wie ein Minirock, haben aber Beine zum Reinschlüpfen, wie eine kurze Hose. Perfekt für den Sommer!

Beine länger schummeln mit hellen Schuhen

Helle Farben wirken weniger dominant und grenzen weniger ab. Deshalb trage für lange Beine helle Schuhe und Sandalen. Im Sommer trickst du deine Beine mit nudefarbenen Riemchensandalen in die Länge. Wo hört das Bein auf? Wo fängt der Schuh an? ;)

Lange Beine: Röcke oder Kleider mit Schlitz tragen

Du bist eher so der Typ für flatterige Maxi-Röcke oder lange Kleider? Kein Problem: Um deine Beine aber länger wirken zu lassen, such die Röcke und Kleider, die auf einer Seite geschlitzt sind. So blitzt ab und zu dein Bein hervor und lässt vermuten, dass du Beine bis zum Himmel hast. Cooler Trick oder?

Hoch geschlitzt macht XXL-Beine instagram @ninni_belle

Cropped-Oberteile für längere Beine?

Ein weiterer Stylingtipp für längere Beine ist die Körpermitte optisch nach oben zu verschieben indem du Crop-Tops oder kurze Jacken trägst. Sie vermitteln, dass deine Hüften eigentlich viel weiter oben sitzen und machen ellenlange Beine!

High Waist macht lange Beine

Genau so funktioniert das auch mit High-Waist Hosen. Sie verschieben Hüfte und Taille optisch nach oben und verlängern so deine Beine. Wer Crop-Top und High-Waist kombiniert, lässt die Beine extra lang wirken. Deswegen ist diese Kombi wohl auch so gefragt. Wer richtig hoch hinaus will, sagt besser ciao zur Hüfthose und setzt alles auf High-Waist.

Perfekte Kombi: Cropped-Top und High-Waist-Jeans! instagram @ana.kohler

Overknee Boots verlängern optisch die Beine

Hast du sicher auch schon festgestellt: Overknee-Boots machen lange Beine! Sie strecken die Beine und betonen sie. Am besten sind dafür schmale, enganliegende Overknees geeignet.

Längere Beine dank Taillengürtel

Funktioniert zum Beispiel prima mit etwas weiteren Kleidern oder Stoff-Hosen: Trage einen Taillengürtel, um deine Beine länger zu zaubern. Der Gürtel betont die Körpermitte und streckt deinen Unterkörper.

Oberteil in die Hose stecken für lange Beine

Aus den Fashiontrends nicht mehr wegzudenken: Wenn du dein Oberteil in die Hose steckst, verlängerst du automatisch deine Beine. Außerdem wirkt deine Körpermitte gleich schlanker. Es gibt zwei Varianten, wie du dein Oberteil in die Hose stecken kannst:

French Tuck: Nur vorne reingesteckt, wirkt lässig und betont die Körpermitte

Nur vorne reingesteckt, wirkt lässig und betont die Körpermitte Full Tuck: Das Shirt wird komplett in die Hose gesteckt und verlängert so die ganze untere Körperhälfte

Full Tuck: volle Länge voraus für deine Beine instagram @xeniaadonts

Plateau Schuhe lassen dich größer aussehen

Du bist nicht so der High-Heel-Fan? Wir haben da noch einen anderen Schuh-Tipp, der dir gefallen wird: Trage für länger Beine Plateau-Schuhe. Am besten wirken Sneaker, oder kurze Boots. Sie verlängern nicht nur optisch, sondern schummeln dich tatsächlich größer.

High-Cut Bikinis machen lange Beine

Ab in die Sonne und dem Himmel entgegen! Bei Bikins und Badeanzügen, solltest du darauf achten, hohe Schnitte zu wählen, wenn du längere Beine haben willst. Ein hoher Beinausschnitt wirkt wahre Wunder. Und: Auch Bikinihöschen gibt’s in High-Waist.

Beach Babes tragen High-Cut! instagram @carmushka

