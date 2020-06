Die meisten Mädchen lieben sie: High Heels! Denn die hohen Schuhe machen schöne Beine und strecken so manche Figur in die Länge. Aber das Laufen auf hohen Schuhen will gelernt sein. Nicht jeder kann sofort seine Sneaker gegen hohe Hacken eintauschen. Wie lernt man das Laufen auf High Heels am besten?

Mit diesen Tipps läufst du sicher auf Absätzen: