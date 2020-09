Worauf stehen die Sternzeichen beim Sex?

Leidenschaftlich, extravagant, verspielt oder romantisch - was im Bett erregt und gefällt, „steht in den Sternen“ und kann jedes Mädchen und jeder Junge nur für sich selbst herausfinden. Aber wer an Horoskope glaubt, kann hier seinen sexuellen Vorlieben vielleicht ein bisschen leichter auf die Spur kommen. Du fragst dich, wonach dein Schatz sich heimlich sehnt? Jetzt kannst du sein Geheimnis entschlüsseln. Und du erfährst, welches Sternzeichen in Sachen Sex am besten zu dir passt. Neugierig geworden? Na, dann schau doch gleich mal nach!