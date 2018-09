Erogene Zonen: Die geheimen Luststellen!

Wo liegen die erogenen Zonen?

Zu allererst solltest du wissen, dass sich etwa 80.000 Nervenzellen in deiner Haut befinden. An manchen Stellen gibt es besonders viele – das sind deine erogenen Zonen! Berührungen werden dort intensiver wahrgenommen und rufen oft erregende Gefühle hervor – aber nur, wenn die Stimmung passt und der Kopf es zulässt! Denn Lust entsteht zuerst im Gehirn! Entscheidend ist auch, wer dich berührt. Kommt also zum Beispiel ein Arzt bei einer Kontrolluntersuchung an eine empfindliche Zone, wird dich das sicher nicht anmachen. Ein gewisses Knistern zwischen euch muss also schon da sein.

Gut zu wissen: Die wichtigste erogene Zone bei Mädchen und Jungs ist der gesamte Intimbereich. Doch es gibt noch eine ganze Menge mehr Stellen, die ein ungeahntes Lustempfinden auslösen können. Welche das noch sein können, erfährst du hier:

Hier werden Jungs gerne berührt:

Viele Jungs lieben eine Kopfmassage , denn dort sitzen viele Nervenenden . Ohren , Nacken , Hals und Lippen sind für zärtliche Berührungen ebenfalls sehr empfänglich.

lieben eine , denn dort sitzen viele . , , und sind für ebenfalls sehr empfänglich. Auch die Brustwarzen sind bei Jungs hocherogen . Genauso wie der V-Muskel . Er verläuft seitlich vom Bauch und von dort in den Intimbereich .

sind . Genauso wie der . Er verläuft seitlich vom und von dort in den . Hoden , Penis , Eichel und vor allem das Vorhautbändchen ( Frenulum ) sind die größten Lustpunkte .

, , und vor allem das ( ) sind die . Streicheln, Küssen, Lecken oder sanftes Massieren kommen besonders gut an!

Hier werden Mädchen gerne berührt:

Gesicht , Hals , Nacken , Schultern – auf Kopfhöhe geht jede Berührung besonders nahe! Das hat auch damit zu tun, dass hier alle fünf Sinne (Hören, Riechen, Sehen, Schmecken, Fühlen) ganz eng beieinander liegen .

, , , – geht besonders nahe! Das hat auch damit zu tun, dass hier . Bei Mädchen sind die Brüste , insbesondere die Brustwarzen , die Verbindung zum Intimbereich . Deshalb mögen es viele Mädchen besonders gern, dort berührt zu werden!

sind die , insbesondere die , die . Deshalb mögen es viele besonders gern, dort zu werden! Venushügel, Schamlippen, Scheide und Oberschenkelinnenseite sind das Zentrum der Lust! Absoluter Hotspot: Die Klitoris! Denn sie ist besonders empfindlich für sexuelle Reize.

Mehr zu dem Thema:

>> Die Klitoris: Wo sie ist und was sie mag!

>> Penis streicheln: Tipps für Girls!

>> So geht Petting!