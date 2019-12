Wer küsst am besten?

Jeder Mensch besitzt von Natur aus, die Fähigkeit zum Küssen. Aber am besten kriegen es Mädchen und Jungen hin, die mit ganz viel Lust und Gefühl bei der Sache sind. Deshalb klappt es unter Verliebten auch besonders gut. Sei also ruhig ein bisschen wählerisch, wenn du auf ein tolles Erlebnis aus bist. Zwischen dir und deinem Gegenüber sollten schon „ein paar Funken sprühen“, bevor ihr euch näherkommt. Und ihr müsst es total wollen! Erst dann passiert nämlich das Unglaubliche, das jede noch so zaghafte Berührung mit Lippen oder Zunge in ein erregendes und wunderschönes Kribbeln verwandelt.

Der erste Kuss – wann ist der richtige Zeitpunkt?

Wenn Sehnsucht, Lust und Neugier größer sind als alle Scheu! Natürlich ist auch entscheidend, in welcher Situation du dich gerade mit deinem Schatz befindest und wie vertraut ihr miteinander seid. Den anderen gleich beim ersten Date mit einem saftigen Knutscher zu überraschen ist sicher nicht die beste Idee. Denn nichts törnt mehr ab als überstürzte, ungewollte Küsse. Achte lieber auf die Signale deines Gegenübers und folge deinem Gespür. Klar ist: Ein bisschen Aufregung und Unsicherheit schwingt immer mit, wenn zwei Lippenpaare zum ersten Mal aufeinandertreffen. Schließlich will sich niemand blamieren. Doch unter Verliebten passiert das bestimmt nicht. Im Gegenteil: Die meisten merken sehr schnell, wie leicht und schön es ist, sich auf diese Weise zu berühren. Deshalb machen sich viele über die darauffolgenden Küsse gar keine Gedanken mehr, weil sie wie von selbst perfekt funktionieren. Übrigens dürfen auch Mädchen die Initiative ergreifen, wenn sie Lust darauf haben. Ein verheißungsvoller Blick, das vorsichtige Annähern der Lippen – kaum einer wird da widerstehen können. Und falls doch? Brich die Aktion mit einem Lächeln auf halber Strecke ab. Das ist völlig okay.

Ich will knutschen – du vielleicht auch?

Gib deinem Schatz erst mal nur ein Küsschen auf die Wange und schau, was passiert. Sende eindeutige Signale, wenn du knutschen willst: Sei nah bei deinem Schwarm, berühr ihn – erst wie zufällig und dann etwas gezielter. Schaut euch in die Augen, lacht euch an. Wird er oder sie nicht aktiv, kannst du ruhig was Freches sagen wie: "Ich frage mich die ganze Zeit, ob du gut küssen kannst." Das klappt bestimmt! Mit jemandem rumzuknutschen kann ein tolles Abenteuer sein – oder sogar der Beginn einer Liebesbeziehung.

Zungenkuss? Perfekt!

Küssen ist ein zärtliches Sich-Annähern, ein magisches Kennenlernen, ein hemmungsloses Ineinander-Versinken. Ein Zungenkuss ist schon eine ziemlich intensive und intime Angelegenheit. So klappt das mit dem perfekten Kuss: Eure Köpfe näher sich. Du schließt die Augen, eure Lippen berühren sich fast. Halte einen Moment inne, zöger ihn hinaus, bis es nicht mehr auszuhalten ist. Eure Lippen berühren sich so sant, dass es kitzelt. Öffne langsam deinen Mund. Die Zunge hält sich erst noch zurück. Nach einiger Zeit darf sie zärtlich einsteigen und sich langsam an die andere Zunge schmiegen. Dann schalte den Kopf aus und genieße es. Gib dich ganz dem Kuss hin.

Was passiert im Körper?

Eine ganze Menge. Sobald die „Chemie“ zwischen zwei Menschen stimmt, wird im Gehirn die Entscheidung gefällt: fertig machen zum Küssen! Die Muskeln von Lippen und Zunge folgen dem Befehl, und die vielen feinen Nerven im Mund gehen komplett auf Empfang. Jede noch so kleine Berührung wird wahrgenommen und in wunderschöne Lust- und Glücksgefühle umgesetzt. Das Herz fängt an zu klopfen, und die Geschlechtsorgane bekommen das Signal, sich auf Sex vorzubereiten. Das passiert auch dann, wenn es den Küssenden gar nicht darum geht, miteinander zu schlafen oder sich gegenseitig zu streicheln.

Wo fühlen sich Küsse am schönsten an?

Das ist Geschmackssache, doch es wäre viel zu schade, die schönste aller Berührungen nicht auch am ganzen Körper zu spüren. Denn die feinen Streicheleinheiten mit Lippen und Zunge fühlen sich von Kopf bis Fuß großartig an. Wo jemand am liebsten geküsst wird, kann aber sehr unterschiedlich sein. Der eine mag vielleicht zärtliche Nackenküsschen am liebsten, ein anderer dicke Knutscher auf den Bauch.