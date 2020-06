Beim Sex in der Reiterstellung übernimmt das Mädchen die Führung, während der Junge die schöne Aussicht genießen kann. Wie die Reiterstellung und die umgekehrte Reiterstellung funktionieren, erfährst du in der Dr.-Sommer-Galerie: In der Reiterstellung hockt das Mädchen oben, während der Junge unten liegt. So kann in dieser Stellung vor allem das Mädchen bestimmen, in welchem Winkel und Rhythmus sich der Penis in der Scheide bewegt.