So gehen Zungenküsse!

Jeder Mensch besitzt von Natur aus die Fähigkeit zum Küssen. Am besten kriegen es aber Mädchen und Jungen hin, die mit ganz viel Lust und Gefühl bei der Sache sind. Deshalb klappt es unter Verliebten auch besonders gut. Sei also ruhig ein bisschen wählerisch, wenn du auf ein tolles Erlebnis aus bist. Zwischen dir und deinem Gegenüber sollten schon ein paar „Funken“ sprühen, bevor ihr euch näherkommt. Und ihr müsst es total wollen! Erst dann passiert nämlich das Unglaubliche, das jede noch so zaghafte Berührung mit Lippen oder Zunge in ein erregendes und wunderschönes Kribbeln verwandelt.