Jedes Jahr am 21. Januar wird auf der ganzen Welt das Kuscheln gefeiert. Der von dem Amerikaner Kevin Zaborney 1986 ins Leben gerufene Gedenktag soll die Menschen immer wieder aufs Neue an die liebevollen Berührungen erinnern. Warum das so wichtig ist und was beim Knuddeln alles geht, erfährst du hier!