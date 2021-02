Why Don't We: Liebesgeständnis von Daniel und Zach

Why Don't We: Liebesgeständnis zum Valentinstag

Nach einer längeren Pause haben Why Don't We 2020 endlich ihr großes Comeback gefeiert. Fans haben sich riesig darüber gefreut, Zach, Jack, Daniel, Jonah und Corbyn wieder auf Instagram begrüßen zu dürfen. Der Anlass: Why Don't We haben ihr neues Album "The Good Times And The Bad Ones" veröffentlicht. Bisher haben die Jungs ihr Privatleben weitestgehend zurückgehalten. Doch am Valentinstag haben Daniel Seavey und Zach Herron Fans mit einem unerwarteten Liebesgeständnis überrascht …

Why Don't We: Zach Herron und Daniel Seavey sind offiziell vergeben

Zach Herron und Daniel Seavey sind verliebt! Am Valentinstag haben die "Why Don't We"-Stars auf ihren Instagram-Profilen verkündet, dass sie offiziell vergeben sind. (Spekulationen gab es in Fan-Kreisen schon lange, aber das ist eine andere Geschichte.) Zach ist mit Sängerin Kay Cook zusammen und schrieb auf Instagram: "Einen schönen Valentinstag an dieses wundervolle Mädchen. Ohne sie wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Danke, dass du mich zum glücklichsten Mann machst. Ich liebe dich." So süüüüüß!

Und auch Band-Kollege Daniel Seavey spricht über seine Liebesgeschichte mit Sängerin und YouTuberin Franny Arrieta. "Wir waren jahrelang Freunde und hatten schon immer etwas füreinander übrig. Ein Jahr bevor wir zusammengekommen sind, haben wir uns geküsst. Corey hat mich zur Seite genommen und gesagt: 'Nicht sie. Nicht jetzt. Sie ist etwas Besonderes und du bist noch nicht bereit dafür' … er hatte recht. Ich wollte nicht in einer Beziehung sein und habe lange nicht daran geglaubt. Sie hat das geändert. Wir waren beide am Unfallort von Corey. Wir haben das zusammen durchgestanden und ineinander verliebt. Franny, ich war an dem dunkelsten Ort in meinem Leben und du warst das Licht, das mich geheilt hat. Du hast mich zu einem besseren Menschen gemacht. Danke Franny & Danke Corey." Bei diesen emotionalen Worten kommen einem die Tränen. YouTuber Corey La Barrie war einer der besten Freunde von Daniel und ist am 10. Mai 2020 bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

